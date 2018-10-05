Керченским школьникам преподали уроки мужества (ФОТО)

В целях военно-патриотического воспитания молодежи сотрудники Росгвардии провели «Уроки Мужества» школах города Керчи.
В ходе мероприятия ребятам показали презентационный фильм о подразделениях Росгвардии и рассказали о задачах, стоящих перед сотрудниками ведомства, среди которых: захват и обезвреживание вооруженных преступников, борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия и многое другое, а также провели лекцию-семинар «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму».
Читайте: Возле Керчи подорвали немецкую авиабомбу
Сотрудники ОМОН города Керчи рассказали учащимся, о сотруднике, погибшем при исполнении служебных обязанностей, во время задержания вооруженного преступника, старшине милиции Максиме ПОРЫВАЙ.
Росгвардейцы организовали для учащихся выставку оружия и спецсредств, используемых при выполнении служебных задач. Ребята с интересом примерили на себя экипировку бойцов спецподразделения.