Керченским школьникам рассказали о долге Отечеству (ФОТО)

В школе №5 на классном часу прошла военно-патриотическая акция, посвящённая долгу перед Отечеством.

На сегодняшнем мероприятии собрались около 50 школьников, гости мероприятия и военнослужащие.

Свои слова сказали председатель Керченского городского совета Лариса ЩЕРБУЛА, заместитель председателя общественной организации ветеранов Керчи Фёдор КОЗЛОВ и представители железнодорожного батальона.

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Дети заслушали призыв служить в армии и быть верными своему Отечеству, после чего вниманию гостей мероприятия была представлена концертная программа.

Керченским школьникам рассказали о долге Отечеству