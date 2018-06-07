Керченским школьникам рассказали о пользе воды

Экологическая игра «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда» была проведена в ЦДБ им. В. Дубинина с ребятами из детского оздоровительного лагеря МБОУ г. Керчи «Школа №2».

Библиотекари рассказали детям о пользе воды, о том, что к воде нужно относиться бережно и уважительно, так как она играет важную роль в жизни человека и всей природы.

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Затем настало время игры. Все присутствующие разделились на команды и с удовольствием участвовали в предложенных конкурсах. В ходе игры дети вспомнили названия морей, отгадали загадки, решили задачу про осьминогов, узнали жителей подводного мира по силуэту. В заключении они посмотрели мультфильм о морских обитателях.

За активное участие в экологической игре все получили наклейки-смайлики и покинули библиотеку в отличном настроении!

Текст и фото: пресс-служба библиотеки.

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