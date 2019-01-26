Керченскими оперативниками раскрыта кража мобильного телефона

Полицейские Керчи установили личность подозреваемого в краже мобильного устройства. Виновному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемый в совершении преступления, 37-летний житель Керчи сознался в похищении и написал явку с повинной. Находясь в медицинском учреждении, владелец телефона оставил без присмотра мобильное устройство на стойке регистратуры, чем и воспользовался злоумышленник.

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Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №2 УМВД России по городу Керчи в ходе оперативных действий установили личность подозреваемого и предъявили ему обвинение по статье 158 части 2 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В соответствии с этой статьей предусмотрено наказание от крупной суммы штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.