Керченских детей приняли в казачий кадетский класс (ФОТО)

Керченских детей приняли в кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон» и казачий кадетский класс.

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы состоялось торжественное принятие новых членов в кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон», казачий кадетский класс при школе № 15 и освящение походного знамени Хуторского казачьего округа «Керчь Еникальское». Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Керчь.

На мероприятии присутствовали казаки и казачки общества, священнослужители, директор школы № 15, казаки из Темрюка и Краснодарского края, ветераны, депутат городского совета.

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За отличие в становлении казачества на территории города Керчи и военно-патриотическую работу среди молодежи почетной грамотой и благодарностью от Администрации были награждены казак и казачка ХКО «Керчь Еникальское».

Также начальник отдела по межнациональным отношениям Сергей ВОРОНЧИХИН с помощником атамана Крымского окружного казачьего общества Андреем НЕДОРЕЗОВЫМ обсудили нюансы проведения казачьего фестиваля «Возрождение» в нашем городе.

Керченских детей приняли в казачий кадетский класс

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