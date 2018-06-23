Керченских пенсионеров приглашают поучаствовать в конкурсе компьютерной грамотности

Министерство труда и социальной защиты Крыма принимает заявки от пенсионеров на четвертый всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2018». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты Крыма.
Конкурс проводится для популяризации темы обучения граждан старшего возраста и инвалидов, а также доступности социальных государственных услуг и сервисов.
В министерстве уточнили, что участниками конкурса могут стать пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в интернете самостоятельно.
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Автор-участник также должен подобрать и предоставить две свои фотографии для публикации: одну — портретную и одну – по желанию автора, иллюстрирующую конкурсный материал.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Портал gosuslugi.ru – мой опыт»
- «Мои интернет-достижения»
- «Моя общественная интернет-инициатива»
- «Интернет-предприниматель, интернет – работодатель».
Также на конкурсе будет специальная номинация – «Самый активный региона РФ».
Регистрация участников продлится до 8 октября.