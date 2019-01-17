Керченских предпринимателей оштрафовали на 27 000 рублей

Ветеринары Керчи и Ленинского района совместно с ГИБДД провели рейды с целью пресечения незаконной транспортировки груза и реализации подконтрольной продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства на территории Керчи. Об этом сообщает государственный комитет ветеринарии Республики Крым.

В ходе рейдов установлены нарушения ветеринарных правил при транспортировке мяса свинины не в подвешенном состоянии. В результате вынесено 2 требования по устранению выявленных нарушений и составлено 2 административных протокола на общую сумму 7 000 рублей.

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Также специалисты провели очередной рейд по выявлению и пресечению реализации подконтрольной продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства на центральном рынке города Керчи.

В ходе проведения контрольных мероприятий были установлены факты реализации 11 кг мясной продукции и более 20 кг морепродуктов, в том числе икры, без сопроводительных документов. В результате составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 20 000 рублей.

Вся некачественная и опасная продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в крематоре, согласно вынесенным требованиям об устранении нарушений в области ветеринарии.