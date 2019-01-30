Керченских психологов учат грамотному оказанию помощи пострадавшим в политехе (ФОТО)

В Керчи проходит семинар-практикум по оказанию психологической помощи студентам колледжа, которые пострадали во время трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года.

По приглашению крымского регионального отделения «Российский Красный крест» к нам в город из Москвы приехала член-корреспондент, ученый секретарь отделения психологической безопасности Российской академии естественных наук, кандидат психологических наук Елена РАЙМОВА для того, чтобы поработать с керченскими специалистами, которые оказывают психологическую помощь ребятам, невольно ставшим участниками трагического события, произошедшего в Керченском политехническом колледже.

Это уже второй семинар в Керчи. Он направлен на подготовку сплочённой команды специалистов, которые помогут справиться с переживаниями сильного травматического характера, научат правильно реагировать на подобные ситуации, справиться с негативными воспоминаниями и изменить своё отношение к ним. В работе семинара-практикума принимает участие администрация политехнического колледжа.

Читайте: Разрушение Пританея: «Как такое достояние привести в такое состояние?»

«Очень важно оказать психологическую помощь в первые три месяца, потому что переживания травматического характера, с которыми человек оказывается наедине, не могут пройти сами. В таких ситуациях нужно работать с психологами. Наша команда специалистов способна оказывать такую помощь. Более того, эта помощь станет более эффективной при активном взаимодействии с педколлективом и социально-психологической службой колледжа», — рассказывает московский специалист.

По ее словам, формирование такой команды — очень важная задача для Керчи. Её наличие поможет адекватно ответить на любые ситуации и будет предпосылкой создания более благоприятной среды в городе.

«Такие программы помогают формированию психологической культуры населения, а также воспитанию у молодёжи жизнестойкости, стрессоустойчивости и адекватному, грамотному и быстрому реагированию в любых жизненных ситуациях», — отмечает специалист.

Керченские психологи, которых собралось не мероприятии немало, при знакомстве рассказали о том, что хотели бы получить дополнительные знания и практические навыки для работы с переживающими горе людьми.

Керченских психологов учат грамотному оказанию помощи пострадавшим в политехе