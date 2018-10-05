Керченских школьников посвятили в кадеты (ФОТО)

Торжественное посвящение в кадеты МЧС России провели керченские спасатели. Мероприятие проходило в знаковом для Керчи месте – у подножья Обелиска Славы на горе Митридат.

В кадеты приняли учеников 5 класса школы №4 и учеников 6 класса школы-морского технического лицея. На мероприятии присутствовали сотрудники МЧС города Керчи и родители учащихся, пришедшие поздравить и поддержать своих детей в этом важном решении.

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После произнесения клятвы кадета МЧС России школьниками, сотрудники ведомства поздравили учащихся и раздали им форменные береты.

По традиции, в завершении торжественной части сотрудник МЧС полил водой из шланга новоиспеченных кадетов.

Керченских школьников посвятили в кадеты

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