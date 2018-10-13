Керченских школьников посвятили в юные пограничники (ФОТО)

Школьников Керчи, Ленинского района и Коктебеля посвятили в члены военно-патриотических клубов.

Сегодня в муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Центр детского и юношеского творчества» состоялась торжественная церемония посвящения учащихся школ города Керчи, Ленинского района и Коктебеля в члены военно-патриотических клубов «Юный друг пограничника».

За каждым учебным заведением закрепляется подразделение пограничной службы.

На церемонии посвящения присутствовали руководители пограничных служб Керчи, Ленинского района, Феодосии, ветераны, юнармецы, депутаты города. Они выступили с напутствиями ребятам.

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Мероприятие началось с показа видеоклипов о пограничной службе.

Все отряды представили презентацию своего наименования и девиза.

«От имени главы муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, депутатского корпуса и от себя лично поздравляю вас со вступлением в ряды военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника». Несмотря на все трудности, которые встретятся на вашем пути, я хочу пожелать вам успехов во всех делах», — пожелала ребятам заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА.

После торжественной клятвы на верность Отечеству и всему юнармейскому братству ребята получили флаги и зеленые береты.

По поручению главы администрации города Керчи Сергея БОРОЗДИНА начальник отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Сергей ВОРОНЧИХИН вручил почётную грамоту администрации города Керчи одному из организаторов юнамрейского движения в погранвойсках.

Керченских школьников посвятили в юные пограничники

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