Керченских «стихийщиков» посадили на 15 суток

Борьба со стихийной торговлей в Керчи вышла на новый уровень — суд арестовал на 15 суток двоих граждан, «реализующих товар в не установленных для этого местах» — на улице Борзенко около центрального рынка и у моста от автовокзала к рынку.

Как сообщает сайт городской администрации Керчи, осужденные уже не раз нарушали закон о стихийной торговле, но раньше отделывались только штрафами и предупреждениями.

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На этот раз «стихийщикам» повезло меньше — они отказались выполнить вполне закономерные требования сотрудников администрации и не стали убирать свой товар даже после приезда участкового. Тем самым торговцы нарушили ст. 19.3 ч. 1 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции…», в связи с чем их дело отправилось в суд.

Судья вынес обвинительный приговор, выбрав в качестве меры наказания не штраф в размере от 500 до 1000 рублей, также предусмотренный кодексом, а административный арест.

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Как сообщает управление муниципального контроля администрации Керчи, все было не зря — в отсутствие осужденных граждан стихийная торговля на улице Борзенко резко сократилась.

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