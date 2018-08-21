Керченские водители будут наказаны за нарушение правил дорожного движения

Керченские госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения водителями. О проведённом мероприятии сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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В результате операции нарядами дорожно-патрульной службы выявлено шесть водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, два водителя, которые ездили по улицам города без водительского удостоверения, были доставлены в отдел полиции два человека, подозреваемых в ранее зарегистрированных преступлениях.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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