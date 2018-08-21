Керченские водители будут наказаны за нарушение правил дорожного движения

Керченские водители будут наказаны за нарушение правил дорожного движения

Керченские госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое направлено на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения водителями. О проведённом мероприятии сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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В результате операции нарядами дорожно-патрульной службы выявлено шесть водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, два водителя, которые ездили по улицам города без водительского удостоверения, были доставлены в отдел полиции два человека, подозреваемых в ранее зарегистрированных преступлениях.

Полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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