Керченское предприятие выплатит своей сотруднице 170 тысяч рублей

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению бывшей работницы ООО «Крым Экология» о нарушении трудовых прав.

Жительница города Керчь обратилась в прокуратуру с обращением о нарушении трудовых прав – ей не выплатили заработную плату за июль-ноябрь прошлого года. Сумма задолженности работодателя перед ней составила 150 тысяч рублей.

Ввиду выявленных нарушений прокурор города обратился с иском в суд о взыскании заработной платы, а также компенсации за неиспользованный отпуск и за задержку выплаты заработанного.

Читайте: Главврач керченского роддома заплатит 30 тыс. руб. штрафа

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав предприятие выплатить заявительнице долг по заработной плате на указанную сумму, а также компенсации в размере 20 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.