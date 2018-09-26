Керченское предприятие выплатит своей сотруднице 170 тысяч рублей

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению бывшей работницы ООО «Крым Экология» о нарушении трудовых прав.
Жительница города Керчь обратилась в прокуратуру с обращением о нарушении трудовых прав – ей не выплатили заработную плату за июль-ноябрь прошлого года. Сумма задолженности работодателя перед ней составила 150 тысяч рублей.
Ввиду выявленных нарушений прокурор города обратился с иском в суд о взыскании заработной платы, а также компенсации за неиспользованный отпуск и за задержку выплаты заработанного.
Читайте: Главврач керченского роддома заплатит 30 тыс. руб. штрафа
Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав предприятие выплатить заявительнице долг по заработной плате на указанную сумму, а также компенсации в размере 20 тысяч рублей.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города.