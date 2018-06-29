Керченское предприятие задолжало работникам 420 000 рублей

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об оплате труда в деятельности ООО «Судоремонтная компания «Надежда». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед девятью работниками, которым за апрель – май 2018 года задолжали свыше 420 000 рублей. При этом руководство общества, имея реальную возможность выплатить заработную плату, направляло денежные средства на иные нужды.
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С учетом обстоятельств прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования.
С целью защиты трудовых прав граждан прокуратурой также внесено представление, во исполнение которого большая часть задолженности перед работниками погашена.
Ход доследственной проверки и полное погашение задолженности контролируется прокуратурой.