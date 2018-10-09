Керченского моряка осудили в Ливии

Двух российских моряков приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения в суде Триполи. Одним из осужденных оказался керчанин, старпом судна «Теметрон».

Об этом сайту РИА Новости сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев ДЕНЬГОВ.

«В Триполи девятого октября состоялось заседание суда, на котором был объявлен приговор российским морякам — Сергею САМОЙЛОВУ и Владимиру ТЕКУЧЕВУ. Суд объявил моряков виновными в нелегальном пересечении государственной границы и контрабанде нефтепродуктов. В данный момент совместно с МИД мы прорабатываем дальнейшие шаги», — говорит ДЕНЬГОВ.

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Судно «Теметерон» было задержано в 17 морских милях от ливийского побережья в конце июня 2016 года. В состав экипажа танкера входило трое российских граждан – жителей Севастополя, Керчи и Ростова-на-Дону. Задержанное судно обвинялось в провозе контрабандных нефтепродуктов. Законодательные власти Ливии настаивали на максимально возможном сроке для моряков – пяти годам лишения свободы, конфискации судна и денежном штрафе.

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