Керченского ветерана поздравили со 100-летним юбилеем

Сто лет — это золотой возраст. Человек, который смог дожить до векового рубежа достоин восхищения.
Свой столетний юбилей отпраздновал ветеран, житель Керчи, невероятно смелый и добрый человек, Чичеров Андрей Андреевич.
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Волонтеры Победы и заведующая отделением дневного пребывания №1 Комплексного центра Социального Обслуживания Граждан Пожилого Возраста и Инвалидов города Керчи Елена Рудюк поздравили со 100-летним юбилеем Чичерова Андрея Андреевича и подарили подарки.
Они пожелали ветерану радостных и искренних улыбок родных, жизнерадостности и мудрости, крепкого здоровья.