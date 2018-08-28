Керченского ветерана поздравили со 100-летним юбилеем

Сто лет — это золотой возраст. Человек, который смог дожить до векового рубежа достоин восхищения.

Свой столетний юбилей отпраздновал ветеран, житель Керчи, невероятно смелый и добрый человек, Чичеров Андрей Андреевич.

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Волонтеры Победы и заведующая отделением дневного пребывания №1 Комплексного центра Социального Обслуживания Граждан Пожилого Возраста и Инвалидов города Керчи Елена Рудюк поздравили со 100-летним юбилеем Чичерова Андрея Андреевича и подарили подарки.

Они пожелали ветерану радостных и искренних улыбок родных, жизнерадостности и мудрости, крепкого здоровья.

Фото: Волонтёры Победы | Город-герой Керчь

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