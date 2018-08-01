Керченской прокуратурой возбуждено дело о невыплате зарплаты на судостроительном заводе

Прокуратурой города Керчи была проведена проверка исполнения «Судостроительная компания ООО «Надежда» трудового законодательства. Благодаря проделанной работе было установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед девятью работниками за апрель – май этого года. Сумма задолженности составляла более 420 тысяч рублей. Об этом стало от пресс-службы Прокуратуры по Республике Крым.

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В сообщении было сказано, что на предприятии имелись денежные средства, однако они расходовались на второстепенные нужды.

Материалы проверки уже направлены в следственные органы, где будет организовано уголовное преследование.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем). Ход расследования контролируется», — сообщается на сайте прокуратыру.

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