Керченский музей принял в дар икону от невьянских мастеров (ФОТО)

Сегодня в картинной галерее восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника открылась выставка одного экспоната — иконы «Богоматерь Милующая». Мероприятие сопровождалось музыкальными произведениями в исполнении камерного ансамбля, руководителем которого является заслуженный работник культуры Украины Нина БАТИЩЕВА.

После концерта, выступления специалистов музея, увлекательной истории появления невьянской иконы, а также слова представителя церкви, состоялась торжественная церемония перерезания красной ленты. На стене зала красовалась прекрасная икона «Богоматерь Милующая», выполненная иконописцем по особому заказу председателя Свердловского регионального общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов» и переданная в фонды керченского музея 26 октября 2018 года.

После освещения иконы все гости мероприятия могли поставить свечку и помолиться.

Экспонат будет презентоваться в картинной галерее в рамках выставки «Христианские памятники Керчи».

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Иконы мастерской Свердловского регионального общественного Фонда смотрят на нас со стен «Храма-на-Крови» города Екатеринбурга, храма «Казанской иконы Божьей Матери» в Ростове-на-Дону и других храмов городов России. Владельцами Невьянских икон являются граждане Франции, Израиля, Америки, Аргентины и других стран мира. Икона божьей матери «Умиление», украшенная камнями и жемчугом, была передана в дар королеве Великобритании Елизавете II во время визита в Россию принца Майкла Кентского и находится в одном из залов Бекингемского дворца.

«Иконы, выполненные мастерами Фонда, преподнесены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, премьер-министру Правительства России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и Президенту России Владимиру ПУТИНУ», — отмечает сотрудница музея.

Работы мастеров Фонда отмечены золотой медалью IV православной международной выставки «От покаяния к воскресению России» в 2008 году.

Керченскому музею подарили новую икону