Керченскому отделению «КрымТеплоКоммунЭнерго» исполнилось 50 лет

Одно из старейших и важнейших ресурсных предприятий Керчи — филиал ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» отметило свой полувековой юбилей. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи.

Для того чтобы отметить круглую дату, коллектив собрался в школе искусств им. Р.В. Сердюка. Здесь коллектив филиала ГУП РК «КрымТеплоКоммунЭнерго» поздравил глава муниципального образования г. Керчь Николай ГУСАКОВ. Он отметил, что сотрудники предприятия решают сложнейшие повседневные задачи, которые, учитывая износ сетей, требуют максимальной отдачи от коллектива и его руководства.

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Наиболее отличившиеся сотрудники награждены благодарственными письмами председателя Керченского городского совета и благодарностями главы администрации города Керчи.

Также для коллектива и ветеранов был подготовлен особый подарок — праздничный концерт.

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