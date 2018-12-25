Керченскому реанимационному отделению 35 лет!

Единственное в Керчи отделение анестезиологии и реанимации отмечает юбилей.

В среднем 800 человек в год попадает в реанимационное отделение в Керчи. За 35 лет это 28 000 жизней. Самые сложные пациенты, у которых по каким-либо причинам нарушается деятельность жизненно важных органов, направляются именно сюда — в руки реаниматологов.

В 1983 году, перед самым Новым годом, 31 декабря, в Керчи было открыто первое и пока еще единственное отделение реанимации и анестезиологии. Возглавил тогда отделение Станислав Валентинович ИГНАТОВ — профессионал своего дела и просто замечательный человек (именно так о нем сегодня отзываются сотрудники больницы).

До этого дня в Керчи работала анестезиологическая группа, во главе которой и был Станислав Валентинович. Он же стал создателем уже полноценного отделения реанимации.

В Советском союзе только в 70-х годах приняли решение, что специальные отделения анестезиологии необходимы медучреждениям в каждом городе. В начале 80-х и в Керчи уже заговорили о необходимости его создания. Что и удалось сделать Станиславу Валентиновичу.

Сегодня Валентин Нариманович АЗИЗОВ заведующий отделения анестезиологии и реанимации. В 1995 году начал работу в отделении врачом анестезиологом-реаниматологом. Сейчас Валентин Нариманович тоже хотел бы сделать свой вклад в развитие медицины в Керчи. А потому, его пожелание к юбилею отделения больше касается непосредственно профессиональной деятельности.

«На протяжении последних лет я предлагал организовать анестезиологическую службу. Особенно это касается детских отделений. Потому что существуют медицинские манипуляции, которые детям без анестезии делать нельзя. Дети относятся к боли иначе. Это взрослый может потерпеть процедуру пломбирования зуба, потому что «надо». А трехлетнему ребенку это не объяснишь. Отсюда потом и страх к людям в белых халатах».

Также, Валентин Нариманович хотел бы наконец развенчать миф о вреде наркоза на организм человека:

«У людей сложилось такое мнение, кстати даже у некоторых медиков такое мнение имеет место, что наркоз забирает несколько дней жизни и прочее. Это все ерунда. Все действие наркоза заканчивается через 2 часа. Все препараты выводятся из организма практически бесследно. Наркоз, в настоящий момент, не несет никаких осложнений. Даже пломбирование зубов у маленьких детей делают под наркозом и жаль, что для керчан это не так доступно».

Конечно, это не значит, что обрабатывать царапину, делать прививку тоже необходимо под наркозом, но на самом деле есть столько медицинских манипуляций, которые для взрослого кажутся сущим пустяком, а для ребенка — страх на всю жизнь.

Сейчас в отделении работает около 35 человек — врачи, медсестры и санитарки. В этом коллективе есть и те, кто уже долгие годы работает в отделении. Безусловно, все они желают друг другу всего самого наилучшего. А для своего отделения медики желают своевременного обновления оборудования.

Профсоюзный комитет ГБУЗ РК КБ № 1 им.Н.И.Пирогова поздравляет коллектив отделения реанимации и анестезиологии с 35-летием! Желают крепкого здоровья вам и вашим семьям, процветания и терпения в вашем нелегком труде!

Керченскому отделению реанимации и анестезиологии 35 лет!