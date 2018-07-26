Керченскую молодежь приглашают посетить форум

Администрация города Керчи приглашают молодежь нашего города принять участие в комплексе мероприятий. Все мероприятия пройдут в период с 2 по 16 сентября.

Вам хочется провести время интересно и весело, завести новые знакомства, получить новые знания и развиваться, посещая молодежные форумы?

Тогда вы можете пройти регистрацию на сайте – АИС-Молодежь России — https://ais.fadm.gov.ru

Список мероприятий:

Молодежный форум «Таврический бриз» пройдет со 2 по 6 октября для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Межрегиональный молодежный форум «Родная гавань» с 3 по 9 сентября для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

«Русское слово: от истоков к возрождению» пройдет с 14 по 16 сентября для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

Более подробно вы можете ознакомить на сайте – АИС-Молодежь России-пройдя по ссылке https://ais.fadm.gov.ru

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