Керченскую молодежь приглашают посетить форум

Администрация города Керчи приглашают молодежь нашего города принять участие в комплексе мероприятий. Все мероприятия пройдут в период с 2 по 16 сентября.
Вам хочется провести время интересно и весело, завести новые знакомства, получить новые знания и развиваться, посещая молодежные форумы?
Тогда вы можете пройти регистрацию на сайте – АИС-Молодежь России — https://ais.fadm.gov.ru
Список мероприятий:
- Молодежный форум «Таврический бриз» пройдет со 2 по 6 октября для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
- Межрегиональный молодежный форум «Родная гавань» с 3 по 9 сентября для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.
- «Русское слово: от истоков к возрождению» пройдет с 14 по 16 сентября для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.
Более подробно вы можете ознакомить на сайте – АИС-Молодежь России-пройдя по ссылке https://ais.fadm.gov.ru