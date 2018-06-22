Керченскую молодежь приглашают принять участие в необычном квесте

Совсем скоро Керчь будет отмечать День молодежи. В честь этого праздника в городе пройдет необычное мероприятие.

Фото-видео квест «Добеги до ФИНАЛА» состоится 30 июня в 17:00.

Как обещают организаторы, участие в квесте — это возможность погулять по всему городу, сделать множество интересных и необычных фото и видео, а также провести время с друзьями и побороться за призы.

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Правила участия в квесте «Добеги до ФИНАЛА»

В фото/видео квесте принимают участие команды составом от 3 до 5 человек. Возраст участников — от 14 до 30 лет.

Уже сформировавшимся командам необходимо зарегистрироваться (придумать название и перечислить участников) у организаторов квеста.

Командам необходимо выполнить несколько заданий по городу и сделать фото.

Команда, которая справится с заданиями, предоставляет фото/видео отчет и получает баллы.

Команда, у которой в итоге будет больше всего баллов в сумме, одерживает победу и получает приз.

Команда-победитель будет награждена на городской сцене сразу же после окончания квеста.

Обязательным условием фото/видео квеста является наличие камеры (можно использовать и фотоаппарат, и мобильный телефон).

Подробности по телефону: +79788198613.

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