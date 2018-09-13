Керченскую молодёжь призывают помогать пенсионерам

В городском совете обсудили реализацию Федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Керчи.

11 сентября в Керченском городском совете состоялось заседание совета по реализации Федерального партийного проекта «Старшее поколение» в городе Керчь.

На заседании присутствовали депутаты Керченского городского совета.

Заместитель председателя Керченского городского совета Ольга СОЛОДИЛОВА озвучила цели и задачи федерального проекта «Старшее поколение». Николай ГУСАКОВ высказал намерение участвовать в реализации проекта «Старшее поколение» и его поддержке со своей стороны, отметил необходимость совместного решения поставленных задач и оперативного взаимодействия между исполнительной властью города, депутатами, учреждениями здравоохранения, социальной защиты и волонтеров.

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На заседании был утвержден состав совета по реализации проекта «Старшее поколение» на территории Керчи.

Советом разработана стратегия на ближайшее время – организация и проведение мероприятий в честь предстоящего Дня пожилого человека, вовлечение большего числа пенсионеров в обучающие процессы по освоению компьютерной грамотности и навыков работы с банковскими системами при оплате коммунальных и иных платежей. Решено активнее привлекать молодое поколение в качестве волонтеров и меценатов для помощи одиноким пенсионерам.

О реализации проекта «Старшее поколение» в Керчи совет будет регулярно направлять информацию в местные СМИ, также Совет обращается к керченской общественности с целью оказывать волонтерскую помощь, представлять свои идеи и методы реализации проекта в городе, участвовать в реализации проекта лично или коллективами с целью сделать жизнь наших керченских пенсионеров комфортной и достойной, по мере сил и возможностей отдать дань этому сильному поколению победителей и тружеников.

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