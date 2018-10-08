Керченскую набережную «украсили писающие мальчики»

Здравый смысл покидает Керчь. Мужчины справляют нужду в море в центре города.

В редакцию КерчьИНФО прислали фото с подписью: «Без комментариев». В кадре двое мужчин синхронно справляют нужду в море на городской набережной.

Солнечный день, центр города, главная зона отдыха керчан и гостей с видом на Керченский пролив, Крымский мост и живая скульптура «Писающие мальчики». Для кого-то это показалось вполне органично картиной и привычной для Керчи ситуацией, но здравомыслящие люди были шокированы.

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Какое впечатление о Керчи могут получить ее гости? Сегодня мы говорим о необходимости преображать наш город. Но вместе с реконструкцией парков, ремонтом дорог и строительством домов в ленту новостей выходят многочисленные факты вандализма и пренебрежительного отношения к собственному городу.

Здесь же не просто вандализм, а настоящий плевок в лицо каждому, кто стал свидетелем поступка двух взрослых мужчин. Что они хотели показать? Свое «мужское достоинство» или слабоумие?

Может быть реконструкцию набережной и преображение всей Керчи нужно начать не с проектных документаций, а с воспитания?

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