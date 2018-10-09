Керченскую пенсионерку судили за мелкое хулиганство

Керченским городским судом рассмотрены материалы об административном правонарушении, совершенные 68-летней керчанкой.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что жительница Керчи, придя на рабочее место своего сына, стала оскорблять и выражаться в его сторону ненормативной лексикой. На замечание присутствующих внимания не обращала, а напротив, повышала голос и стала оскорблять их. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

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Как выяснилось в процессе судебного следствия, конфликт между родственниками произошел из-за неприязненных отношений матери и супруги ее сына.

Гражданка вину в совершении правонарушения признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

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