Керченскую переправу хотят превратить в грузовой логистический центр

Власти Крыма предлагают использовать для перевозки и складирования грузов мощности паромной переправы через Керченский пролив, автомобильный трафик на которой снизился после введения Крымского моста. Об этом сообщил министр транспорта республики Юрий ОВСЯННИКОВ на пленарном заседании V Крымского транспортного форума

«Необходимо отметить, что после сокращения объемов из-за запуска сообщения через Крымский мост на Керченской переправе высвобождаются мощности, которые возможно привлекать для перевозок и складирования грузов», — цитируют журналисты ТАСС министра.

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Керченская переправа до ввода моста была единственной автотранспортной артерией, которая соединяла Крым с другими регионами России, использовалась для грузовых и пассажирских перевозок. После открытия транспортного перехода через Керченский пролив ее используют для грузоперевозок.

Осенью 2018 года, когда будет запущено движение грузового транспорта по Крымскому мосту, завершится процесс ликвидации компании ООО «Морская дирекция».

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