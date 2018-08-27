Керченские спортсмены заняли первые места в «чудо-заплыве» через озера Абрау

В селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском 26 августа состоялся Международный проплыв через озеро Абрау: «Чудо-озеро — чудо-заплыв».

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В этом году в турнире приняли участие 219 пловцов из 42 городов России, Украины и Белоруссии.

Заплыв был на следующие дистанции: 400 метров, 1,3 километра, 2,5 километра и эстафетное плавание 2х1,3 км (женщины, мужчины и смешанная).

Наш город представляли руководитель «Физического воспитания» ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» Сергей БИХОВЕЦ и тренер по плаванию бассейна «Дельфин» АО «Санатория Крым – Москва» — Нина БУЛГАКОВА. Они приняли участие в заплыве на дистанции 1,3 километра.

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Керченские спортсмены показали лучшие результаты в своей категории и заняли первые места, а также Сергей БИХОВЕЦ занял второе место на дистанции среди всех стартовавших спортсменов 14 лет и старше уступив только тридцатилетнему спортсмену из Волгограда и был награжден специальным кубком.

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