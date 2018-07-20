«Керчьгортранс» оштрафовали на 130 000 рублей

Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований трудового законодательства МУП «Керчьгортранс».

Выявлены нарушения в сфере охраны труда в части обеспечения в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Не были обеспечены спецодеждой электромонтеры предприятия, которые работают с чрезвычайно высокими напряжениями, с чем связаны повышенные требования к их рабочей одежде.

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«Ввиду выявленных нарушений прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). С целью понуждения работодателя обеспечить безопасность жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности прокуратурой внесено представление, во исполнение требований которого нарушения устранены», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По постановлению прокуратуры керченское предприятие оштрафовано на 130 тыс. рублей.

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