Керчи «подарят» цементный завод?

Инвестиционный проект по строительству цементного завода в городе Феодосия не будет реализован и его предложили перенести в наш город. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета министров РК Лариса ОПАНАСЮК по итогам Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым, который сегодня состоялся в Симферополе, а информацию об этом разместили на официальном портале правительства РК.

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Ранее, жители города Феодосии выразили свое общественное мнение, после которого инвестиционный проект в их городе свернули.

Позже, инвестору предложили альтернативный вариант решения образовавшейся проблемы, а если точнее, то в качестве альтернативной зоны для строительства, может быть выбрана промышленная зона нашего города.

«По поручению Главы Республики Крым была создана рабочая группа, которая изучив, досконально данный вопрос, пришла к выводу, что инвестпроект в курортном городе реализован не будет. При принятии данного решения учитывалась общественное мнение, которое основывалось на необходимости сохранения и развития уникального курортно-рекреационного потенциала Феодосии. Это мнение было поддержано Сергеем Валериевичем АКСЕНОВЫМ», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщили на портале, инвестором будет рассмотрено предложение о строительстве в Керчи, а в случае отказа от использования альтернативной площадки, соглашение с инвестором будем расторгнуто.

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