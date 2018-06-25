В отборочном туре приняли участие коллективы самодеятельного и художественного творчества, отдельные исполнители, обладающие творческими дарованиями, возраст которых старше 55 лет.
22 июня 2018г. в Керчи прошел региональный этап Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста, организованный Керченским комплексным центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов согласно Государственной программе «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы».
Клуб Торгового порта гостеприимно принял в своих стенах творческие коллективы Керчи разных направлений. Для участников и зрителей фестиваля была организована выставка творчества пенсионеров и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании в ГБУ РК «КЦСО г. Керчи». Мастерицы порадовали всех гостей разнообразием своего рукотворного творчества и зарядили конкурсантов позитивным настроением перед выступлением.
Компетентное жюри, в состав которого вошли работники культуры и искусства города: председатель жюри Кручина Наталья — художественный руководитель Керченского морского технического колледжа, Михайловская Людмила — руководитель
вокального ансамбля «Мелодия», преподаватель хоровых дисциплин МБУ ДО ДШ им. Р.Сердюка — Кожухаренко Елена и Полюшкина Елена – режиссер массовых мероприятий. Не менее компетентными членами жюри были представитель от Керченского городского совета: Ольга Солодилова — заместитель председателя Керченского городского совета и от общественности — Олейник Надежда — председатель первичной организации Войковского территориального Совета Общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи.
Репертуар участников поразил своим разнообразием и смелостью. 11 коллективов самодеятельности достойно боролись за право представлять Керчь в межрегиональном отборочном туре Фестиваля, который состоится в июле. Трогательные мотивы вокального ансамбля «Рушничок» (рук. Галина Абдулкадырова), задорные песни вокальной группы казачьего хора «Родные напевы» (рук. Александр Крылов), брутальность голосов мужского вокального ансамбля «Аккорд» (рук. Любомир Гаврисевич), виртуозность инструментального дуэта Александра Сизонова и Валерия Гриндий, шуточные песни и романтизм ансамбля «Ретро», душевность исполнения дуэта «Миратон» и другие коллективы, дуэты восхитили и жюри и зрителей
Фестиваля. Поразил своей пластикой и женственностью коллектив восточного танца «Жасмин». Желание петь, участвовать в творческой самодеятельности, жить полной жизнью и смело воплощать мечты о сцене – это есть позитивный образ каждого, кто в таком прекрасном возрасте умеет радоваться жизни!
Сложность выбора — профессионализм участников, уровень творческого мастерства, режиссура номеров заставили жюри сделать сложный выбор. В отборочном туре, с учетом требований протокола Фестиваля, жюри признала лучшими коллективами и лауреатами городского Фестиваля: инструментальный дуэт Александра Сизонова и Валерия Гриндий, вокальный дуэт Валентины Слинчук и Сергея Кравченко и женский вокальный ансамбль «Троянда» (рук. А.Осипов). Эти три коллектива будут представлять наш город на межрегиональном отборочном туре Фестиваля. Победителям вручили почетные грамоты и подарки. Остальные участники были награждены благодарностями от учредителя Фестиваля – Керченского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Замечательно, что проводятся мероприятия, которые позволяют людям не стареть душой, раскрывать творческий потенциал и делиться с нами своими навыками и опытом в любом возрасте.
С нетерпением ждем результатов второго отборочного тура, которые будут известны в июле.
Текст: Заведующая организационно-методического отделения ГБУ РК «КЦСО г.Керчи» Артемова Татьяна Владимировна
27