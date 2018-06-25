В Керчи прошел региональный этап Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста

Клуб Торгового порта гостеприимно принял в своих стенах творческие коллективы Керчи разных направлений. Для участников и зрителей фестиваля была организована выставка творчества пенсионеров и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании в ГБУ РК «КЦСО г. Керчи». Мастерицы порадовали всех гостей разнообразием своего рукотворного творчества и зарядили конкурсантов позитивным настроением перед выступлением.

Компетентное жюри, в состав которого вошли работники культуры и искусства города: председатель жюри Кручина Наталья — художественный руководитель Керченского морского технического колледжа, Михайловская Людмила — руководитель

вокального ансамбля «Мелодия», преподаватель хоровых дисциплин МБУ ДО ДШ им. Р.Сердюка — Кожухаренко Елена и Полюшкина Елена – режиссер массовых мероприятий. Не менее компетентными членами жюри были представитель от Керченского городского совета: Ольга Солодилова — заместитель председателя Керченского городского совета и от общественности — Олейник Надежда — председатель первичной организации Войковского территориального Совета Общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов (пенсионеров) города-героя Керчи.