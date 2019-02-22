Киев открыто заявил о новой провокации в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН сообщил о планах Киева организовать новый поход кораблей ВМС через Керченский пролив с привлечением иностранных военных. Об этом, как сообщают РИА Новости, министр заявил в интервью украинским СМИ.

КЛИМКИН рассказал, что иностранные военные привлекаются для мониторинга ситуации, но Киев также рассматривает возможность присутствия военно-морских сил дружественных Украине стран в Черном море.

«Все эти вопросы обсуждаются нами детально. Я надеюсь, мы сможем удивить Россию», — говорит глава МИД Украины.

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Украинский министр подчеркивает, что проход кораблей ВМС Украины должен быть максимально информационно освещен. Но, тем не менее, не называет сроков проведения анонсированного похода.

«Когда и главное, как это будет происходить, я не скажу, так как тогда Россия сможет подготовиться ко многим вещам», — заявил КЛИМКИН.

Ранее о готовящейся провокационной вылазке украинских ВМС в Азовском море заявил глава МИД России Сергей ЛАВРОВ.