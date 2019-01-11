Киев в очередной раз перенес суд над капитаном керченского «Норда»

Районный суд Киева в четвертый раз перенес заседание по рассмотрению дела капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира ГОРБЕНКО. Об этом 10 января проинформировали «Известиям» в пресс-службе Оболонского районного суда.

Заседание по делу ГОРБЕНКО должно было начаться 10 января в 17:30 по московскому времени, однако его пришлось перенести на 1 февраля из-за неисправности оборудования для видео- и аудиофиксации. Суд переносит заседание по делу россиянина уже в четвертый раз.

«В суде был один зал оборудован системой «Аккорд», которая пока работает в тестовом режиме и дала сбой. Поэтому мы были вынуждены снять дело с состава», — пояснила пресс-секретарь суда Инна СВИНАРЕНКО.

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Напомним, что крымское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. На его борту находились 10 членов экипажа. Двоим удалось вернуться в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков 30 октября.

В Украине в отношении капитана Владимира ГОРБЕНКО возбуждено уголовное дело по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.