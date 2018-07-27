Кнауб Андрей Артурович: рейдерский захват лишает бизнеса

Тема рейдерского захвата ООО «Томскнефтепереработка» бывшими бизнес-партнерами его владельца уже неоднократно освещалась в сети, однако история окончательного решения не получила до сих пор. Некоторым из своих партнеров Кнауб Андрей Артурович оказывал доверие выше среднего, считая их профессионалами своего дела, чем впоследствии и воспользовались Светлана Юрьевна Аникина и Николай Николаевич Бурдыко. Владея ситуацией на заводе, что называется, изнутри, коммерсанты заполучили тотальный контроль над производством и финансовым положением предприятия. ООО «ТНП» оказалось в руках недобросовестных партнеров Андрея Артуровича в результате рейдерского захвата.

Злоумышленники намеренно привели ООО «Томскнефтепереработка» к грани банкротства, чтобы потом без оглядки на кредиторов и владельца набивать собственные карманы выводимыми из завода финансами. Не остановило Аникину наличие у предприятия кредитных обязательств перед госбанками «Новиком Банк» и «Российский Капитал».

Ради продолжения борьбы за ООО «ТНП» и собственную правоту, Кнауб Андрей Артурович вынужден был прибегнуть к помощи семьи и близких людей. Только подумать: бизнесмен в течение года содержался под стражей, в течение года его жизнь протекала в стенах следственного изолятора, но и это не смогло сломить его воли. Результатом же уголовного преследования стало освобождение Кнауб, ведь его вину правоохранители доказать так и не смогли. Вероятно, и доказывать было нечего. В силу своих связей и положения, Светлана Аникина всячески содействовала тому, чтобы Андрей Артурович как можно дольше оставался в СИЗО, и потому на свободе он оказался, когда ее «поддержка» иссякла.

Кнауб Андрей Артурович возвращением завода занялся безотлагательно, и в процессе смог выяснить множество нюансов. Оказалось, что ООО «ТНП» функционировал посредством некоего ООО «ЦТП», которое подконтрольно Светлане Юрьевне Аникиной. Основанием для этого стал договор на переработку давальческого сырья, период действия которого уже истек. Конечно же, под предводительством Аникиной никаких выплат в адрес кредиторов ООО «Томскнефтепереработка» не производило, зато между ней и ее людьми делились крупные суммы денег. Это подтолкнуло Кнауб на официальное обращение к кредиторам завода, в коем он пообещал исполнить все кредитные обязательства своего завода, если у того будет допуск к работе по давальческой схеме. Аникина С.Ю., к слову, стоимость процессинга занижала порядка в три или четыре раза, а Кнауб Андрей Артурович готов работать с истинным отражением этих затрат.

Здраво глядя на обстоятельства, Аникина поняла, что не за горами тот день, когда Кнауб Андрей Артурович вернет завод, и стала предпринимать попытки по недопущению этого результата. Нежданно-негаданно правоохранительные органы снова обратили внимание на бизнесмена. Давление на него перешло в настоящий прессинг – уголовное дело, по которому не нашлось доказательств вины Кнауб, стали «продвигать» в суд. Параллельно возбужденное началось следствие по уголовному делу против предпринимателя в Томске. Несколько странно, но оба дела ведет следователь Шастин А.В.

Везение Аникиной тоже не оказалось вечным – как заявляет «Альфа Банк», Светлана Юрьевна получила в данной кредитной организации кредит на сумму миллиард рублей. Все б ничего, да только он не был выплачен, да и получен оказался по фиктивным документам.

Пока не остается ничего, кроме как следить за тем, как сложатся события уже в ближайшем будущем.

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