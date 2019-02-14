Ко Дню Победы в Ленинском районе отремонтируют памятники

Работа по реставрации военных мемориалов ведется в Крыму на протяжении многих лет.

По инициативе председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира КОНСТАНТИНОВА за счёт личных средств депутатов крымского парламента восстановлено десять памятников. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на первого вице-спикера Государственного Совета РК Ефима ФИКСА.

Кроме того, в Крыму будут открыты еще два памятника.

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«В этом году к 75-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков и Дню Победы будут открыты два памятника. Вместе с тем в муниципалитетах остались памятники, которые разрушаются. Особенно такую картину можно наблюдать в глубинке, где о них просто забыли», — сказал ФИКС, призвав депутатов всех уровней консолидироваться с общественностью, представителями бизнеса, предпринимателями и провести работу по благоустройству и приведению памятных мест в порядок.

В свою очередь, председатель Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия в Госсовете РК Нина ПЕРМЯКОВА рассказала, что в 2019 году за счет внебюджетных средств планируется восстановить памятники в городе Саки, Советском, Сакском и Ленинском районах. При этом она считает, что причиной бедственного положения многих памятников является их неясный правовой статус, финансирование по остаточному принципу, а порой и откровенное нежелание местных властей заниматься проблемой мемориалов.