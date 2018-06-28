Когда будет вода в Керчи?

В некоторых районах Керчи больше суток нет воды. С чем это связанно и когда придет вода в каждый дом?

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит свои извинения за причерченные неудобства. Вчера на Феодосийском шоссе на водоводе Д-1020 произошёл порыв. Ремонт занял значительно больше времени, чем планировалось. Работы закончили только около 3 часов ночи. Потом сделали промывку и только к 6:00 утра открыли шлюзы.

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Об этом журналистам КерчьИНФО рассказал главный инженер керченского водоканала Абжел КУРТАМЕТОВ. он отметил, что воду в первую очередь начали подвозить в медицинские учреждения.

Сейчас в районе БАМа уже есть вода и на солнечном. В Аршинцево вода дойдет до обеда. В центр города чуть позже.

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