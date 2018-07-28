Когда будут опустошены запасы воды из водохранилищ для Керчи?

Уже третью неделю по всему Крыму идут дожди, но при даже таких обильных осадках водохранилища в Крыму не заполнились должным образом. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь ВАЙЛЬ.

Председатель ведомства констатировал, что осадки, выпадающие на протяжении долгого времени, никак не наполнили водохранилища. При этом, он заявил, что переживать не стоит, так как во всех водохранилищах центрального и южного Крыма воды хватит на год вперед.

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Что же на счет Керчи? Игорь ВАЙЛЬ рассказал, что запасы воды в восточном Крыму (Тайганского и Белогорского водохранилищ) были исчерпаны еще в начале месяца.

«На сегодняшний день Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район питаются запасами воды, которые были сделаны работниками водохозяйственного комплекса за весну и часть лета. Эти запасы полностью обеспечивают нормальное прохождение курортного сезона. Воды там хватит приблизительно до ноября», – сказал председатель ведомства.

Игорь ВАЙЛЬ также заявил, что 15 июля дополнительно были запущены скважины на Нежинском, Новогригорьевском и Просторненском водозаборах. Эти запасы будут давать до 126 кубометров воды в сутки.

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