Когда демонтируют старые аттракционы с керченской набережной?

В Керчи скоро демонтируют старые аттракционы на набережной.

Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО в ходе интервью:

«Парк культуры и отдыха (территория керченской набережной) передан в оперативное управление МУП МОГОК РК «ДРСПУ» (керченский рынок). Нужно понимать, что эти объекты находятся на балансе — они муниципальные. Просто так их удалить нельзя. Они провели закупочные процедуры на предмет экспертизы по состоянию этих объектов. Сейчас специализированная организация приступила к работам».

Все прекрасно понимают, что старые аттракционы находятся в аварийном состоянии. Для этого не нужно быть экспертом. Но демонтаж может быть произведен только после того, как этому будет официальное подтверждение. Для этого и нужна экспертиза. Планируется, что к сентябрю старых аттракционов не будет.

Читайте: Евгений Адаменко: «Сколько можно «красить губы» городу?»

Евгений Николаевич отметил, что в проекте по реконструкции керченской набережной предусмотрена площадка с современными аттракционами.

В ходе интервью мы обсудили текущее состояние работ по реконструкции керченской набережной. Подробнее об этом читайте в следующих статьях на сайте КерчьИНФО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.