Когда и где похоронят виновника керченской трагедии?

Из официальных источников стало известно, что вопрос о захоронении виновника керченской трагедии будут решать его родные.

Студента Владислава РОСЛЯКОВА, который устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят после проведения необходимых экспертиз, а решение о месте захоронения примут его родственники. Об этом сообщает Риа Новости Крым, ссылаясь на слова главы администрации Керчи Сергея БОРОЗДИНА.

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Ранее сообщалось, что РОСЛЯКОВА похоронят через две недели отдельно от убитых — «на кладбище в секторе для безродных». Однако Сергей БОРОЗДИН опроверг эту информацию:

«Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет — это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас идут еще мероприятия. Решение о месте захоронения примут его родственники».

Напоминаем, что сегодня на центральной площади в Керчи проходит траурная церемония в память о погибших при массовом убийстве в политехническом колледже.

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