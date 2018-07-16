Когда исчезнут пробки перед Феодосией?

Уже в течение долгого времени многие люди жалуются на пробки в поселке Приморский, расположенном перед Феодосией, возникающие из-за строительства новой трассы «Таврида». Журналисты сайта КерчьИНФО обратились в Государственный комитет дорожного хозяйства РК, чтобы узнать, на какой стадии строительства находится новая дорога.

В пресс-службе госкомитета заверили, что работы идут в соответствии с графиком и должны закончиться в декабре этого года, как и планировалось.

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Также в пресс-службе напомнили, что «Таврида» будет открываться в две очереди. В конце 2018 года откроется трасса от Керчи до Симферополя, а все четыре полосы от Керчи до Севастополя откроются только в конце 2020 года.

«Во все крупные города Крыма будут предусмотрены всевозможные съезды для тех, кто едет куда-то либо для тех, кто хочет выехать на «Тавриду»», — отметили в пресс-службе Госкомитета.

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