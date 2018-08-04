Когда Керчь станет чище?

Керчь посетили с рабочим визитом заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил СЕЛЕЗНЕВ, министр жилищно-коммунального хозяйства РК Виталий ГЛОТОВ, начальник инспекции по жилищному надзору РК Юлия ЖУКОВА. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал глава Администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН.

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В ходе рабочего визита они осмотрели город после чего прошло совещание, на котором обсуждали вопросы об санитарной очистке города и работу организаций, которые занимаются вывозом отходов.

Также обсуждалась реализация программы «Формирование современной городской среды» на территории нашего города.

Кроме того, состоялась встреча с руководителями управляющих компаний, председателями ТСЖ и ТСН, в ходе которой обсудили организацию взаимодействия между управляющими организациями и собственниками помещений МКД.

«На сегодняшний день при Главе РК создана рабочая группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и деятельности управляющих компаний. Разработан алгоритм взаимодействия между управляющими компаниями и собственниками помещений МКД. Сейчас инспекцией активизирована работа в части выездных проверок содержания жилищного фонда. Проверяется предоставление не только тех услуг, которые включены в размер оплаты собственниками МКД, но и всех услуг согласно минимальному перечню.», — написал у себя в социальной сети Сергей БОРОЗДИН.

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