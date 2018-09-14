Когда керчанам ждать пробок на Солнечном?

На путепроводу по Шоссе Героев Сталинграда скоро начнутся работы по укладке финишного слоя асфальта и установке барьерных ограждений.

По официальным данным от пресс-службы АО «ВАД» работы начнутся не раньше 20 сентября:

«При благоприятных погодных условиях работы по укладке верхнего слоя покрытия на подходах к путепроводу по Шоссе Героев Сталинграда будут начаты с 20 сентября и выполнены в максимально сжатые сроки. Работы планируется выполнять в ночное время», — сообщает Григорий НАЗАРОВ.

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На период укладки движение по путепроводу будет осуществляться в реверсивном режиме по сигналам регулировщиков.

После завершения работ по укладке на дорожное полотно будет нанесена разметка и установлено барьерное ограждение. Асфальтирование начнут с подходов, после перейдут к примыкающим.

Ранее появилась информация о том, что работы будут проходить с 15 сентября по 15 октября. Как объяснили в пресс-службе, такую информацию они сами предоставляли в администрацию Керчи. Однако здесь был рассчитан максимально возможный срок выполнения работ.

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