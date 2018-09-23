Когда керченские ГУКи начнут выполнять свою работу?

Уже долгое время многие горожане жалуются на керченские управляющие компании ГУК-1 и ГУК-2, которые недобросовестно выполняют свои обязательства по вывозу мусора.

Редакция КерчьИНФО решила узнать у руководителя керченских ГУК-1 и ГУК-2 Светланы ЗАГУРОЙКО о том, когда будут произведены работы по вывозу мусора в районе «Семи Ветров» и Бульвара пионеров. Светлана Олеговна к сожалению, ничем не аргументируя, отказалась давать любые комментарии.

Читать: Керчь — город контрастов: возле красивого нового дома образовалась огромная свалка

КерчьИНФО напоминает, что люди, проживающие в районе «Семи Ветров» уже не первый раз жалуются на бездействие управляющей компании, которая попросту забывает про вывоз мусора. Кроме этого, недавно там и вовсе пропали мусорные баки.

Жители дома 2/5 на бульваре Пионеров также неоднократно жаловались на мусор, который не убирают. Из-за этого мусорные баки на улице переполнены. Мусор, который не помещается в контейнерах попросту сдувает ветром, после чего он оказывается повсюду. В результате этого по всему району стоит неприятный запах.

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за дальнейшими событиями, а также направят запросы в соответствующие органы о действиях управляющих компаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.