Когда Керчь забудет о дефиците воды?

Проект по водоснабжению восточного Крыма прошел экспертизу. Информация об этом размещена на официальном сайте Главгосэкспертизы России.

Тракт, который протянется от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи, строится в рамках выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного Крыма и снять инфраструктурные ограничения, а также положительно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

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В рамках второго этапа строительства предусмотрено создание двух участков водовода в районе сел Октябрьское и Владиславовка длиной в 47 и 12 километров соответственно, включая оснащенные автоматизированной системой управления насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды.

«Кроме того, запланировано сооружение центрального пункта для размещения служб эксплуатирующей организации, в том числе административно-бытового корпуса, ремонтно-эксплуатационной базы, складских помещений, центрального диспетчерского пункта, инженерной инфраструктуры и экспресс-лаборатории, а также подъездных автодорог».

Общая протяженность тракта составит 163 километра, расчетный период эксплуатации — 30 лет.

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