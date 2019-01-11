Когда начнется строительство новой гимназии в Керчи

Животрепещущий вопрос для учеников гимназии Короленко задают главе Администрации Керчи.

В рамках электронной приемной к главе Администрации Керчи Сергею БОРОЗДИНУ обратилась Наталья АНДРЕЙЧУК:

«У меня два сына гимназиста, учатся в Короленко, Но!!! Один на базе 5 школы, другой на базе 25 школы. Как долго мне их возить по разным школам?Когда начнется строительство здания под гимназию Короленко?»

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В ответе указано, что ориентировочно уже в марте этого года будут проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика для строительно-монтажных работ. Дата начала строительства и сроки выполнения точно будет известны после заключения контракта.