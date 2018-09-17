Когда начнут укладывать последний слой асфальта на путепроводе по шоссе Героев Сталинграда?

Когда начнут укладывать последний слой асфальта на путепроводе по шоссе Героев Сталинграда?

Сегодня ночью на путепроводе по шоссе Героев Сталинграда начнут укладку последнего слоя асфальтового покрытия на автоподходах к эстакаде. Об этом КерчьИНФО рассказали в пресс-службе АО «ВАД».

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Уже сегодня в обед одна полоса автомобильного движения на автоподходах была перекрыта. Жителям города не стоит переживать о пробках, так как есть старая дорога в объезд перекрытой. Работы начнутся сегодня ночью, но на данный момент не известно, когда они завершатся.

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