Когда начнут укладывать последний слой асфальта на путепроводе по шоссе Героев Сталинграда?

Сегодня ночью на путепроводе по шоссе Героев Сталинграда начнут укладку последнего слоя асфальтового покрытия на автоподходах к эстакаде. Об этом КерчьИНФО рассказали в пресс-службе АО «ВАД».

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Уже сегодня в обед одна полоса автомобильного движения на автоподходах была перекрыта. Жителям города не стоит переживать о пробках, так как есть старая дорога в объезд перекрытой. Работы начнутся сегодня ночью, но на данный момент не известно, когда они завершатся.

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