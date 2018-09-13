Когда начнутся работы на Шоссе Героев Сталинграда?

Керчанам предоставили неверную информацию о сроках работы на путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда.
На одном из информационных порталов Керчи была размещена информация о том, что акционерное общество «ВАД» в рамках строительства путепровода и подхода к нему по Шоссе Героев Сталинграда в период с 15 сентября по 15 октября будет проводить работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет затруднено.
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В пресс-службе АО «ВАД» отметили, что это абсолютно неверная информация:
«Представьте, мы за месяц проведем работы по укладке на автоподходах к Крымскому мосту, и будем месяц работать на Шоссе Героев Сталинграда? Это полное вранье. Мы в конце месяца начнем и в этом месяце закончим».
Редакция КерчьИНФО выясняет более подробную информацию, которую нашу читатели смогут узнать уже в ближайшее время.