Когда наведут порядок на городском кладбище в Керчи?

Отсутствие контейнерных баков и груды мусора, разлетающегося по округе – такую неприглядную картину можно наблюдать на городском кладбище.

В субботу Сергей БОРОЗДИН осмотрел санитарное состояние территории городского кладбища. Об этом глава администрации Керчи сообщает на своей странице в Facebook. Подрядная организация до сих пор не предоставила график проведения работ, не установлены 20 контейнерных баков, которые должны располагаться на территории кладбища, согласно техническому заданию.

Подрядная организация ИП «Демидова», с которой в результате проведенного конкурсного отбора был заключен контракт на уборку мест захоронений, не справляется со своими обязанностями.

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«Это недопустимо! Такой подход к работе просто неприемлем! Люди не должны страдать из-за нерадивых подрядчиков. Территории кладбищ нужно содержать в надлежащем порядке», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации заявил, что будет поднимать вопрос о расторжении контракта с ИП «Демидовой» и о приведении мест захоронений в надлежащее состояние силами муниципальных предприятий.