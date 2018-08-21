Когда откроют железнодорожный Крымский мост?

Министр транспорта рассказал о сроках запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Министр транспорта Евгений ДИТРИХ сообщил журналистам «Известий», что досрочного открытия железнодорожной части Крымского моста не планируется:

«Будем ориентироваться на декабрь 2019 года, как мы и планировали»

Также, он заявил, что и задержки со сдачей объекта тоже не будет.

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Министр пояснил, что в досрочном запуске железной дороги нет необходимости. К тому же само строительство всего пути гораздо сложнее, чем автомобильная часть транспортного перехода чрез Керченский пролив. Сложность заключается в подходах к Крымскому мосту. Одним из непростых участков строительства является тоннель под Керчью.

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