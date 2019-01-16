Когда отпустят украинских моряков?

Суд продлил срок ареста восьмерых моряков, задержанных во время провокационных действий в Керченском проливе.

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить срок ареста украинских военных до 24 апреля. Об этом сообщил судья Сергей РЯБЦЕВ журналистам ТАСС:

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля Богдана ГОЛОВАША, Сергея ПОПОВА, Владимира ТЕРЕЩЕНКО и Андрея ШЕВЧЕНКО».

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Также продлен срок ареста до 24 апреля срок ареста для Романа МОКРЯКА, Андрея ОПРЫСЬКО, Евгения СЕМИДОЦКОГО и Сергея ЦЫБИЗОВА.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли незаконно вторглись в территориальные оды РФ и направились в Керченский пролив.

Когда украинские военные будут освобождены — неизвестно. Однако Россия рассматривает вариант их обмена задержанных на россиян, которые принудительно находятся на территории Украины.