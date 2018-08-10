Когда отремонтируют аллею возле остановки «Дружба»?

Аллея возле остановки «Дружба» в районе Аршинцево находится плачевном состоянии. Об этом рассказали возмущенные пользователи социальной сети Вконтакте (группа «ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ»).

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«Уважаемая горадминистрация, чьё это безобразие? Аршинцево, остановка «Дружба», аллейка скоро уйдёт «в никуда», дай бог, чтобы без людей, а там, кстати, глубина приличная и железобетонные конструкции!!! Или ждём, пока появятся первые пострадавшие???», — возмущается автор поста.

В комментариях к посту, люди поддерживают автора, заявляя, что данная аллея уже как полгода находится в аварийном состоянии и ее никто за это время и не пытался чинить.

Фото из социальной сеть Вконтакте, группа «ЧЁРНЫЙ СПИСОК | КЕРЧЬ»

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